Вашингтон, 27 июля, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Учёные из Университета Макгилла, Калифорнийского и Гарвардского университетов, вдохновившись механизмом безрубцового заживления ран, создали новый тип повязки-пластыря, с которой раны будут заживать быстрее, не оставляя рубцов. Об этом 24 июля сообщается в статье, опубликованной в Science Advances.

Лаборатория

За основу разработки был взят механизм заживления у эмбрионов, который предполагает выделение в рану нитеобразных белков актинов. Они схватывают края раны и сжимают её. В это время недифференцированные (стволовые) клетки заполняют оставшееся место в ране и заживляют её.

Исходя из этих уникальных свойств ранозаживления, команда учёных из США разработала пластырь на основе гелеобразного вещества из морских водорослей — альгината, в который они добавили термочувствительный полимер N-изопропилакриламид. При температуре тела он сильно сжимается. Чтобы повысить клейкость и закрепить пластырь на коже, учёные добавили в гидрогель хитозан, который проникает в кожу и обеспечивает в 17 раз более сильное сцепление, чем у обычного пластыря. Антимикробные свойства пластырю придают введённые в него наночастицы серебра. Исследование на мышах показало положительный клинический эффект от применения новой активной адгезивной повязки, из термореактивного вязкого гидрогеля.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что российские учёные разработали новое устройство для терапии ран с использованием двухатомного оксида азота (NO). В настоящее время оно проходит испытания.