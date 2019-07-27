Киев, 27 июля, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова незамедлительного увольнения главы Национальной полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Об этом 27 июля глава государства сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Gov.ua Виталий Глуховеря

«Я требую от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от главы Госбюро расследований Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам», — говорится в сообщении Зеленского.

Поводом для такого рода решения послужило видео 2018 года, на котором Виталий Глуховерь задерживает вместе с вооруженным подразделением МВД «Корд» сотрудников патрульной полиции, остановивших его за нарушение правил дорожного движения.

«Оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом», — прокомментировал ситуацию президент Украины. Остальным чиновникам он посоветовал сразу же писать явки с повинной, увольняться и бежать, если они и впредь собираются ставить себя над законом.