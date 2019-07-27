Саранск, 27 июля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счетом 2:0.

Cossrad Стадион «Мордовия Арена»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились защитник Седрик Гогуа и защитник Сослан Таказов.

Отметим, что после трех матчей в чемпионате России «Тамбов» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка. Клуб «Спартак», набравший 4 балла, находится на четвертой позиции.

Читайте также: «Зенит» переиграл «Сочи» в матче РПЛ