«Не умеем упаковывать созданное»: руководитель «Тавриды» о творчестве в РФ
Судак, Крым, 28 июля, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Проблема современного российского творчества заключается в плохой подаче хороших идей. Об этом заявил руководитель форума «Таврида» Сергей Першин журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 июля.
Першин отметил, что важно уделять время творческим людям, потому что они — визионеры. По словам руководителя, государство понимает, что сотрудничество с визионерами — полезно. Именно из трудов мыслителей рождаются открытия и мы получаем картину будущего.
На пресс-встрече глава «Тавриды» также отметил, что проблема российского творчества — плохая подача хороших идей.
На встрече также отметили, что «Таврида» в первую очередь даёт возможность, а воспользоваться ею или нет — решают сами люди. По мнению экспертов форума, есть ленивые люди, которые приезжают отдыхать на море, а есть те, кому «постоянно все везде нужно». Они вырастают в экспертов, получая, кроме опыта, грантовую поддержку и связи, а после форума — сами становятся экспертами. Это помогает оставаться в профессии — поддержка окружающих имеет мотивирующий эффект.
Ранее в рамках работы молодежного форума «Таврида» Сергей Першин рассказал о развитии одноименного арт-кластера.