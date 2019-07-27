Судак, Крым, 28 июля, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Проблема современного российского творчества заключается в плохой подаче хороших идей. Об этом заявил руководитель форума «Таврида» Сергей Першин журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Творческая молодежь

Першин отметил, что важно уделять время творческим людям, потому что они — визионеры. По словам руководителя, государство понимает, что сотрудничество с визионерами — полезно. Именно из трудов мыслителей рождаются открытия и мы получаем картину будущего.

Сергей Першин, глава форума «Таврида» «Молодые люди поколения Z очень заточены под творческую реализацию. Это второе место по популярности после научной среды. Эти люди, что приезжают, после 5−7 лет формируют смыслы для мира. Это то, ради чего мы всем этим занимаемся».

На пресс-встрече глава «Тавриды» также отметил, что проблема российского творчества — плохая подача хороших идей.

Сергей Першин, глава «Тавриды» «Мое мнение таково: мы очень плохо упаковываем то, что делаем. Я не адепт пластиковых мероприятий. Мы столько всего делаем в России, но не умеем упаковывать созданное. Этому мы учимся здесь».

На встрече также отметили, что «Таврида» в первую очередь даёт возможность, а воспользоваться ею или нет — решают сами люди. По мнению экспертов форума, есть ленивые люди, которые приезжают отдыхать на море, а есть те, кому «постоянно все везде нужно». Они вырастают в экспертов, получая, кроме опыта, грантовую поддержку и связи, а после форума — сами становятся экспертами. Это помогает оставаться в профессии — поддержка окружающих имеет мотивирующий эффект.

Ранее в рамках работы молодежного форума «Таврида» Сергей Першин рассказал о развитии одноименного арт-кластера.