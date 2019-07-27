Тбилиси, 27 июля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit — 2019 («Проворный дух — 2019») стартовали на военной базе II пехотной бригады в городе Сенаки в Западной Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Mod.gov.ge Учения Agile Spirit — 2019

Отмечается, что в военных маневрах, которые продлятся до 9 августа, примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО.

«Учения полностью отвечают заявленной политике нашей страны», — сказал во время официального открытия военных учений глава Сил обороны Грузии Владимир Чачибая.

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