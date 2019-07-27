Москва, 27 июля, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штрафы для граждан за нарушение правил использования воздушного пространства увеличиваются в 10 раз.

Mitch Nielsen Дрон

Уточнения внесены в статью 11.4. «Нарушение правил использования воздушного пространства» КоАП РФ и вступили в силу после опубликования закона.

Согласно нововведениям, предусмотрено наложение административного штрафа «на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц — от 250 тысяч до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

Главным образом, ужесточение законодательства в области использования воздушного пространства связано с применением беспилотных летательных аппаратов (дронов), которые могут проникнуть в том числе и на запретные зоны, к которым относятся государственными природные заповедники, национальные парки, памятники истории и культуры и охраняемые объекты. Исключения из данных правил распространяются на лиц, в интересах которых установлены такие зоны, и на полеты, осуществляемые в целях выполнения оперативных заданий в интересах государства, ведения поисково-спасательных операций, оказания содействия при чрезвычайных ситуациях. В остальных случаях необходимо получить соответствующее разрешение на полет от органов местного самоуправления или органов исполнительной власти.

Напомним, до вступления в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях штраф для граждан за нарушение правил использования воздушного пространства был в размере от 2 до 5 тысяч рублей, за исключением случаев, когда действие лица содержало уголовно наказуемое деяние.