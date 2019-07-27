Москва, 27 июля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Около 3,5 тыс. человек приняли участие в несанкционированной акции, которая прошла 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД по столице.

Олег Константинов ИА REGNUM Несанкционированный митинг в Москве 27 июля 2019 г

«В несогласованном мероприятии … приняли участие порядка 3,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналистами и блогерами, заранее уведомившими об освещении акции, являются из 3,5 тыс. человек около 700.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что 27 июля возле здания мэрии в Москве за нарушение общественного порядка во время несанкционированной акции протеста были задержаны 295 человек.

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