Серпухов, Московская область, 27 июля, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Видео с места падения легкомоторного самолёта в Серпуховском городском округе Московской области опубликовал телеканал «360».

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

На кадрах самолёт находится в воде, он частично затонул. Ранее сообщалось, что он упал 27 июля в реку Ока в деревне Подмоклово.

Данные о происшествии подтвердили в МЧС. В авиакатастрофе погибли два человека. Причины происшествия пока не сообщаются.