Анкара, 27 июля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были уничтожены убежища и склады с боеприпасами, проводилась в районе Метина.

Отмечается, что в ходе авиаудара были нейтрализованы четыре боевика.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Турции находится под запретом деятельность РПК. На протяжении десятков лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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