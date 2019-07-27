Уфа, 27 июля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» обыграл команду «Крыльев Советов» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Фальшивомонетчик Стадион «Нефтяник»

Встреча проходила на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл полузащитник Данил Фомин на 21-й минуте. На 25-й минуте сербский хавбек «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович счет сравнял, а на 33-й защитник гостей Владимир Полуяхтов отправил мяч в собственные ворота, чем принес победу «Уфе».

Отметим, по итогам игры «Уфа» с 5 очками в активе поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а самарские «Крылья Советов» с таким же количеством очков находится на 9-й строчке.