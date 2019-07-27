Вашингтон, 27 июля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Грузовой корабль американской компании SpaceX Dragon достиг Международной космической станции (МКС) в рамках миссии CRS-18. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

NASA Johnson SpaceX Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon была запущена 25 июля. 27 июля грузовой корабль достиг МКС, в 15:30 по московскому времени Dragon приблизился к станции на расстояние около 20 метров. Захват корабля запланирован на 16:30. NASA ведёт прямую трансляцию процесса стыковки.

Dragon доставил на МКС научное оборудование, грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции, а также новый порт для стыковки пилотируемых кораблей, который будет установлен на американском модуле станции «Гармония».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля на космодроме Байконур завершили общую сборку ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12», который отправится к МКС 31 июля.