Санкт-Петербург, 27 июля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Балтийского моря к месту гибели подводной лодки Щ-308 «Семга», которая затонула в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин погружение

Погружение продлится около часа, батискаф с президентом достигнет глубины 50 метров.

В присутствии главы государства на месте гибели подлодки будет установлена памятная табличка. Затем будет приглушен свет от батискафа и аквалангистов и участники церемонии почтят память погибших подводников минутой молчания.

Ещё перед началом погружения руководитель экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» Константин Богданов рассказал российскому лидеру о героической борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике. Отдельно Богданов рассказал о боевом пути лодки Щ-308.

Также Владимир Путин ознакомился с картой Балтийского моря, где указаны места гибели советских подводных лодок.

Напомним, что подлодка Щ-308 «Семга» в сентябре 1942 года заняла боевую позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море. Позднее командир подлодки доложил об уничтожении трех транспортных судов противника. Но лодка получила повреждения и не вернулась из похода.