Кванджу, Южная Корея, 27 июля, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Обрушение верхнего этажа ночного клуба в южнокорейском Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, это случайность, считает российская пловчиха Юлия Ефимова.

Gaz Случайность

«Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность», — заявила Ефимова, чьи слова приводит РИА Новости.

Также российская спортсменка рассказала, что она не опасается из-за произошедшего куда-либо выходить, так как у неё на это просто нет времени, и поэтому она никуда не выходит.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 27 июля, стало известно об обрушении верхнего этажа ночного клуба в Кванджу, в результате которого погибло 2 человека и пострадало ещё 17.