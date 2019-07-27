Кобе, Япония, 27 июля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» обыграл всухую японскую команду «Виссел Кобе» в товарищеском матче.

Agentbarcelona.com ФК Барселона

Встреча проходила на стадионе «Кобе Винг — Мисаки Парк» в Кобе (домашний стадион «Виссел Кобе») и закончилась победой гостей со счетом 2:0.

Главным героем матча стал форвард Карлос Перес, отметившийся в матче дублем (59-я, 86-я минута) и принесший этим победу своей команде.

Отметим, товарищеский матч между «Барселоной» и «Виссел Кобе» проходил в рамках предсезонной подготовки каталонского клуба и был вторым в серии контрольных игр. В первом товарищеском матче «Барселона» в Японии уступила лондонской команде «Челси» со счетом 2:1.