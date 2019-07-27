Нью-Дели, 27 июля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Руководство WhatsApp рассчитывает запустить собственный платёжный сервис на территории Индии до конца года, заявил глобальный руководитель мессенджера Уилл Кэткарт. Об этом сообщает Reuters.

(сс) antonbe Whatsapp

Функция электронных платежей на базе WhatsApp в Индии тестировалась в течение года. Глава компании Facebook, владеющей мессенджером WhatsApp, Марк Цукерберг заявил, что в настоящее время запуск платёжной системы находится на стадии одобрения регулирующих органов Индии.

«Мы также работаем за пределами Индии в ряде других стран. Надеемся, что она [платёжная система] будет распространена среди большого процента людей, которые используют WhatsApp в течение следующего года», — добавил Цукерберг.

Выбор Индии в качестве первой страны для запуска платёжного сервиса WhatsApp объясняется широкой популярностью мессенджера. Отмечается, что количество пользователей WhatsApp в Индии насчитывает почти 400 млн при общем населении страны в 1,3 млрд человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно, что правительство Индии рассматривает возможность разработки собственных средств правительственной связи, которые должны будут заменить WhatsApp и другие мессенджеры.