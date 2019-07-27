Махачкала, 27 июля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Трое детей, пропавших накануне во время купания в Каспийском море, найдены мёртвыми. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

Forpostsevastopol.ru Утопление

Сообщение о пропаже детей поступило от диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Бабаюртовского района Дагестана. Дети купались в Каспийском море на надувном матрасе.

По информации на 12:10 мск тела погибших детей были найдены силами родственников и местных жителей. Все три ребёнка 12-ти, 13-ти и 14-ти лет утонули в море.

На месте происшествия работали семь спасателей и одна единица техники. Обстоятельства и причины гибели детей выясняются.

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