Шэньчжэнь, Китай, 27 июля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Первыми устройствами с операционной системой Huawei HongMeng станут умные телевизоры линейки Smart Screens. Об этом сообщает ИА Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Huawei, сделанное на мероприятии в штабе компании.

Kārlis Dambrāns Huawei

По данным издания, первый телевизор линейки Smart Screens будет представлен в августе. В будущем в Huawei планирует использовать операционную систему HongMeng и для других продуктов, включая маршрутизаторы, коммутаторы, бортовые компьютеры для автомобилей и бытовую технику.

Напомним, компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему в течение нескольких лет. В 2019 году эта работа была интенсифицирована после того, как Huawei столкнулась с угрозой разрыва отношений с разработчиком ОС Android — компанией Google из-за запрета администрации США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте китайские СМИ со ссылкой на представителя Huawei рассказали, что компания рассчитывает производить до 10 млн телевизоров в год, что составляет около 20% рынка Китая.