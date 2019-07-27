Вашингтон, 27 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет предоставлять никаких льгот американской компании Apple на поставки комплектующих для сборки компьютеров Mac Pro. Об этом сообщает Reuters.

Daniel L. Lu Apple Park в Купертино, штат Калифорния

18 июля компания Apple направила в торговое представительство США запрос на исключение 15 электронных компонентов, которые используются при производстве настольных компьютеров Mac Pro, из списка товаров, облагаемых 25% пошлиной при ввозе в США из Китая. Обсуждение этого запроса продлится до 1 августа, однако президент США Дональд Трамп уже заявил, что Apple не будет предоставлено никаких льгот.

«Я хочу, чтобы Apple строила свои заводы в Соединенных Штатах. Я не хочу, чтобы они строили их в Китае», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что, конечно, Apple может производить компоненты для своих устройств на территории Китая, но тогда они будут облагаться дополнительными пошлинами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне СМИ узнали, что Apple планирует производить новые модели настольного компьютера Mac Pro на заводе тайваньской компании Quanto Computer Inc, расположенном в Китае.