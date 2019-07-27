Роли, США, 27 июля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников набрался опыта после своего первого сезона в лиге, считает генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл, его слова приводит 27 июля официальный сайт НХЛ.

pleclown Андрей Свечников

«Свечников стал опытнее после первого сезона в НХЛ», — заявил Уодделл, добавив, что команда также приобрела двух форвардов: финна Эрика Хаулу и Райана Дзингела, что сделало её сильнее.

Также генеральный менеджер «Каролины» рассказал, что в настоящее время команда ведет селекционную работу, так как во второй половине регулярного чемпионата, когда она заполучила швейцарца Нино Нидеррайтера ей удалось значительно поднять свои игровые результаты и выйти в плей-офф.

Отметим, по итогам регулярного чемпионата сезона 2018/19 команда «Каролина Харрикейнз» вышла в плей-офф, где дошла до полуфинала, в котором уступила команде «Бостон Брюинз».