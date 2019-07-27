Флоренция, Италия, 27 июля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» намерен удержать в своем составе форварда Федерико Кьезе, сообщает 27 июля La Gazzetta dello Sport.

Fedenerazzurra.net Федерико Кьеза

По данным издания, для этого руководство «Фиорентины» готово увеличить в два раза заработную плату своему 21-летнему игроку, в случае его отказа от перехода в туринский клуб «Ювентус» и продления его текущего контракта до 2023 года.

Отметим, Федерико Кьезе является воспитанником «Фиорентины». В минувшем сезоне футболист принял участие в составе клуба в 37 матчах итальянской Серии А и отметился в них шестью голами и 7 результативными передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.