Улан-Удэ, 27 июля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Проект памятника маршалу Константину Рокоссовскому в Улан-Удэ будет выбран в процессе всенародного голосование. Такое решение было принято в Министерстве культуры на встрече заместителя руководителя ведомства Николай Овсиенко, главы Бурятии Алексея Цыденова, советника председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Мединского, внука маршала К.К. Рокоссовского Константина Рокоссовского. Об этом сообщается на портале Министерства культуры. На рассмотрение жителей республики, а также всех граждан страны на специальном интернет ресурсе уже в августе будет предложено 10 проектов, подготовленных известными российскими скульпторами и архитекторами.