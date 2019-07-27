Тамбов, 27 июля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Юбилейный пятый рок-фестиваль «Чернозём» пройдёт в Тамбовом с 9 по 11 августа. В 2019 году фестиваль отмечает пятилетний юбилей, и праздновать эту дату собираются с особым размахом.

Марина Каширская ИА REGNUM «Чернозём-2018»

9 августа на сцену выйдут «Температура Тела», FPG, Louna, «Ария», Вадим Самойлов и «Алиса». В субботу, 10 августа, выступят «Анимация», «Северный Флот», Amatory, 25/17, «Пикник» и Гарик Сукачёв. В заключительный день фестиваля гости фестиваля увидят группы «Обе-Рек», «Мураками», «П***офильмы», Княzz, BrainStorm и «Мумий Тролль».

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Многие из участников фестиваля иже выступали на Крымском валу в предыдущие годы. Группы, по счастливому стечению обстоятельств также отмечающие круглые даты, привезут на «Чернозём» юбилейные программы. Ведущими выступят участник «Квартета И» Александр Демидов, виджей Александр Анатольевич и видеоблогер Юрий Дудь.

От организаторов, как обычно, ждут сюрпризов. На карте лагеря присутствует малая, или «тихая», сцена. В 2018 году её участников объявили в первый день фестиваля. Для посетителей организуют палаточный лагерь, ярмарку и фудкорт. Также, чтобы скрасить ожидание, до начала выступлений будут проводить интеллектуальные викторины, а гости города смогут отправиться на экскурсию по Тамбову.

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В 2018 году фестиваль за три дня посетили более 37 тысяч человек. Пока это рекорд для «Чернозёма», однако пятилетний юбилей должен стать не менее масштабным. Уже организованы автобусные туры из более чем 26 городов, а гостей, по традиции, ждут со всей страны.