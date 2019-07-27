Минск, 27 июля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Декрет, направленный на постепенное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет вступил в силу на территории Белоруссии с 27 июля.

Pixelbay.com Табакокурение

Согласно декрету значительно расширен список мест, где курение запрещено. В Белоруссии уже запрещено курение в учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта, объектах торговли и бытового обслуживания, общепита. Нельзя курить на вокзалах, в аэропортах, подземных переходах, во всех видах общественного транспорта (за исключением специально отведенных мест), на лестничных площадках, в лифтах и других вспомогательных помещениях многоквартирного жилого фонда. Теперь для курильщиков под запретом пляжи, детские площадки, рабочие кабинеты, остановки общественного транспорта, автомобиль, если в нем находятся дети до 14 лет и летние террасы кафе и ресторанов. Со вступлением в силу антитабачного декрета курить в ресторанах можно будет при условии наличия в залах для курящих мощной вентиляции.

Многие запреты коснулись электронных сигарет и устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления. Право на осуществление деятельности, связанной с производством и продажей систем для потребления табака, а также электронных систем и жидкостей для них предоставляется только субъектам хозяйствования Белоруссии.

По декрету запрещено выставлять жидкости для электронных систем курения на витрины, рекламу электронных сигарет и их «расходников», а также их продажу несовершеннолетним. Запрещена также реализация и реклама электронных сигарет и систем для курения через сеть интернет.

Кроме того, усилено наказание за нарушение декрета для курильщиков: теперь нарушитель должен будет выплатить штраф, а не отделается предупреждением, как это было ранее.

Родители, чей ребёнок в возрасте до 16 лет будет задержан за курение, также должны будут выплатить штраф.

Контроль за соблюдением нового декрета возложен на милицию. Контролировать же кафе и рестораны по вопросу специальных зон для курильщиков будут местные власти.

Напомним, антитабачный декрет был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в январе текущего года. Главной целью декрета позиционируется «предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения».