Нью-Дели, 27 июля, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индии Харш Вардхан заявил, что более 107 млн бедных семей были обеспечены медицинским страхованием в рамках программы «Аюшман Бхарат» («Долголетие Индии»). Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

В ходе сессии нижней палаты парламента Индии Харш Вардхан подчеркнул, что в программе «Аюшман Бхарат» принимают участие 16 тысяч госпиталей по всей стране. Примечательно, что более половины всех участников инициативы составляют частные больницы: их число превышает 8 050 медицинских учреждений. По словам министра здравоохранения, численность населения, охваченного программой «Долголетие Индии», постоянно растет. Например, изначально планировалось, что в инициативе примет участие не более 100 млн индийских семей.

23 сентября 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт крупнейшей в мире национальной программе здравоохранения под названием «Аюшман Бхарат». Сообщается, что страхование покрывает обширный список из 1300 заболеваний, а общая сумма страхования составляет 500 тысяч рупий в расчете на одного члена семьи (примерно 7 300 долларов).