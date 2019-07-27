Нью-Дели, 27 июля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Индии отрицает наличие связи между недавними случаями линчевания на почве религиозной ненависти. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на официальное заявление заместителя главы МВД Индии Гангапурама Кишана Редди.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

На заседании верхней палаты парламента Индии Гангапурам Кишан Редди подчеркнул: «Службам охраны правопорядка не удалось выявить какие-либо закономерности в случаях линчеваний по религиозным причинам». По словам замглавы МВД Индии, преступления на почве религиозной ненависти были зафиксированы в различных штатах, где у власти находятся разные политические партии. Гангапурам Кишан Редди заявил, что обвинения в адрес правящей Бхаратия джаната парти (БДП) в росте преступлений подобного характера беспочвенны.

Напомним, что индийская общественность неоднократно обвиняла Бхаратия джаната парти, находящуюся у власти в Индии с 2014 года, в росте межрелигиозной розни в стране. Так, 25 июля 2019 года 49 выдающихся деятелей культуры и науки страны направили в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди письмо, в котором они выразили обеспокоенность участившимися случаями преступлений на почве религиозной розни. Общественные деятели также потребовали, чтобы правительство положило конец подобным инцидентам, устроив показательные процессы над зачинщиками таких расправ.