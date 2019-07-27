Нью-Дели, 27 июля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Заместитель главы МВД Индии Г. КишанРедди заявил, что девяносто процентов штатов страны поддержали сохранение смертной казни. Об этом он сообщил на заседании в верхней палате парламента Индии, в ходе которого рассматривался законопроект об отмене смертной казни.

Дмитрий Налбандян. Индия. Дели. Президентский дворец. XX в

Напомним, что в августе 2015 года члены Юридической комиссии Индии рекомендовали отменить смертную казнь, за исключением случаев терроризма, а также ведения военных действий против страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», для рассмотрения вопроса об отмене смертной казни центральное правительство запросило мнение представителей штатов. Спустя некоторое время на запрос ответили 14 штатов и 5 союзных территорий. «Правительство тщательно изучает данный вопрос. Необходимо сказать, что смертельный приговор может быть обжалован в различных инстанциях. Иногда дела доходят до президента Индии», — заявил замглавы МВД Индии.

«Смертная казнь назначается только в исключительных случаях, например, как в деле о групповом изнасиловании в Дели в 2012 году. С 2012 по 2015 гг. наивысшая мера наказания была назначена только 3 людям», — добавил он.