Барселона, Испания, 27 июля, 2019, 09:15 — ИА Регнум. «Барселона» намерена предложить бессрочный контракт до конца карьеры лидеру команды Лионелю Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Stefano Stabile Граффити Лионель Месси

По информации издания, руководство каталонского клуба планирует предложить Месси бессрочный договор, который завершится вместе с окончанием его карьеры.

При этом действующий контракт 32-летнего форварда рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления на один сезон.

Напомним, Месси является воспитанником «Барселоны». Ранее он неоднократно заявлял, что готов играть в каталонском клубе до конца карьеры.