Рио-де-Жанейро, Бразилия, 27 июля, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Российской Федерации и Китайской Народной Республики Сергей Лавров и Ван И в ходе своей встречи в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), обсудили иранскую ядерную программу и ситуацию в Венесуэле. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Китая.

Mid.ru Сергей Лавров и Ван И

Стороны смогли провести глубокий обмен мнениями по важнейшим международным и региональным вопросам, которые представляют общий интерес. Особое внимание уделялось ядерной программе Ирана, а также ситуации в Венесуэле.

Кроме того, Лавров и Ван И обсудили совместные российско-китайские шаги для поддержания стабильности на международной арене.

Лавров в ходе переговоров отметил, что в текущей международной обстановке российско-китайское стратегическое сотрудничество продвигается вперед и его необходимо и дальше укреплять. Именно это сотрудничество привносит в мир стабильность, считает глава МИД России.

Ван И прямо заявил, что на современном этапе мир сталкивается с настолько сильными изменениями, схожих которым не наблюдалось в XX столетии. Хаос становится всё более и более заметным, считает глава МИД Китая, однако крепнущие день ото дня российско-китайские отношения превращаются в инструмент стабилизации международной ситуации.