Луганск, 27 июля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Пять суток подряд сохраняется режим перемирия в Луганской Народной Республике. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По данным пресс-службы, в течение суток с 26 июля обстрелов территории ЛНР со стороны украинских боевиков зафиксировано не было.

Таким образом, в течение пяти суток, начиная с 22 июля, ни одного нарушения режима перемирия со стороны украинских войск допущено не было.

Также пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает, что военнослужащие ЛНР надёжно контролируют украинские войска на линии соприкосновения, не нарушая при этом режима прекращения огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении украинского посла в Боснии и Герцеговине и Хорватии Александра Левченко ввести иностранные вооружённые формирования на территорию Донбасса для разоружения войск ЛНР и ДНР .