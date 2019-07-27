Банги, 27 июля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе сообщил, что страна еще не готова противостоять опасному вирусу Эбола, продолжающему распространяться в соседней ДРК, где в результате эпидемии погибло более 1700 человек.

(сс) UNMEER Жертвы вируса Эбола

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, правительство ЦАР признает, что в случае проникновения вируса, страна не сможет оказать ему противодействие.

Прошла всего неделя с момента объявления ВОЗ вируса Эбола эпидемией международного масштаба. В ЦАР еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения заболеванием, однако экономические проблемы в стране и миграция населения увеличивают вероятность возникновения этой опасной болезни в ЦАР.

Министр отметил, что беспокойство вызывают граждане ЦАР, ведущие торговлю животными с близлежащими странами, поскольку среди них есть и те, кто бывают в ДРК. Кроме того, опасность представляют повстанческие группировки, ставящие под угрозу национальную безопасность и пересекающие границы двух стран на постоянной основе.

Представитель ВОЗ в ЦАР Северин фон Ксиландер подчеркнул, что государство способно оказать сопротивление вирусу Эбола, однако для этого необходимо, чтобы страны-спонсоры выделили денежные средства для создания специальной системы здравоохранения, которая упростила бы регистрацию случаев инфицирования заболеванием.