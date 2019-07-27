Манчестер, Великобритания, 27 июля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс объявил о завершении карьеры. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Mancity.com Майка Ричардc

Отмечается, что Ричардс был вынужден завершить карьеру из-за проблем с коленом.

Ричардс является воспитанником «Манчестер Сити», за основную команду которого играл с 2005 по 2015 год. В составе команды он стал чемпионом Англии в сезоне 2011/12, а также выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Помимо «Манчестер Сити» Ричардс играл также в «Фиорентине» и «Астон Вилле».

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