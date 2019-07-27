Анкара, 27 июля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео по поводу приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 напомнил об исключении Турции из проекта F-35 как последствии такого шага и заявил: «Может последовать больше санкций. Строго говоря, мы не хотим приведения Турцией С-400 в боеготовое состояние, в этом заключается наша цель». По его словам, подобные шаги Турции были бы неприемлемыми. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Майк Помпео отметил, что США долго предупреждали Турцию о том, что С-400 и F-35 являются несовместимыми друг с другом системами вооружений. Он сказал: «Турции была поставлена часть компонентов ЗРК, мы хотим, чтобы Турция пересмотрела свою позицию». По данному вопросу также высказался сенатор Республиканской партии Линдси Грэм, разместив со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter запись, в которой говорится: «Мы должны найти решение, которое воспрепятствует нанесению ущерба нашим отношениям с Турцией посредством приведения ею С-400 в боеготовое состояние. Мы ищем для нас и Турции взаимовыгодный вариант. Я надеюсь, что посредством переговоров по соглашению о свободной торговле мы сможем построить более прочные отношения с нашим союзником Турцией. Таким образом, наши экономики будут интегрированы, что станет взаимовыгодным решением».