Бразилиа, 27 июля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации считает, что российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает настолько мощной внутренней движущей силой, что никакие внешние факторы не способны на него повлиять коренным образом. Об этом Лавров заявил во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в рамках саммита главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в Рио-де-Жанейро.

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«Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой, оно не подвержено влиянию внешних факторов, и любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не увенчаются успехом», — сказал Лавров.

В свою очередь, глава МИД Китая подчеркнул, что двум странами необходимо прикладывать совместные усилия для реализации важных договорённостей, которые были достигнуты лидерами государств — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Пекину и Москве нужно добиваться новых результатов, укреплять политическое взаимодействие между двумя странами, а также интенсифицировать гуманитарные обмены, расширять сотрудничество в сфере бизнеса и особенно в сфере высоких технологий и энергетики, подчеркнул Ван И.