Барнаул, 27 июля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. К неутешительным выводам пришли сотрудники CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», проанализировав 26 июля обзор погодных условий в Сибири, где сейчас полыхает множество природных пожаров общей площадью более двух миллионов гектаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Айтен Юран Дождевые облака

Исследовав космические снимки, учёные пришли к выводу, что многодневная адвекция тепла, отмечавшаяся в последние дни над восточными районами Сибирского федерального округа, и дефицит осадков способствовали увеличению класса пожароопасности, что негативным образом отразилось на экологической обстановке региона.

«Кратковременные грозовые дожди, отмечавшиеся в Восточной Сибири, местами сильные и очень сильные ливни (днем 25 июля местами до 18−32 мм, в ночь на 26 июля до 15−57 мм осадков за 12 часов) не смогли уменьшить пожароопасность в регионе», — отмечает в официальном сообщении CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета».

По данным исследователей, задымленность центральной части округа, сформированная вследствие особенностей атмосферной циркуляции средней тропосферы, сохраняется и сегодня. Дым от сибирских пожаров, распространявшийся с восточных районов округа в западном и юго-западном направлении, затронул и смежные территории Уральского федерального округа.

По мнению учёных, задымленность воздуха способствовала увеличению числа туманных дней и уменьшению прозрачности атмосферы, обуславливая при этом снижение видимости в дыме в отдельных районах до двух километров и ниже.

Иркутской области, характеризовалось снижением горизонтальной видимости местами до 500 м и ниже (на 03:00 UTC 25 и 26 июля). В данных условиях уменьшилась освещенность и поступление ультрафиолетовой радиации». CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» «Скопление продуктов горения в нижних слоях атмосферы с формированием мглы в северной части, характеризовалось снижением горизонтальной видимости местами до 500 м и ниже (на 03:00 UTC 25 и 26 июля). В данных условиях уменьшилась освещенность и поступление ультрафиолетовой радиации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже третью неделю многие территории Сибири находятся вод воздействием шлейфа масштабных природных пожаров, бушующих, преимущественно, в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области. Несмотря на то, что граждане уже обращаются в поликлиники с жалобами на затруднённость дыхания и отдышку, власти не спешат вводить режим ЧС.