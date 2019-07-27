Загреб, 27 июля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. В ходе проведения международной полицейской операции под кодовым названием «Фамилия», направленной против наркоконтрабандистов, действовавших на трех континентах, были арестованы 16 человек, изъята тонна кокаина и два миллиона евро наличными. Об этом сообщает хорватский информационный портал Хина.

The National Crime Agency Кокаин

Помимо полицейских из Хорватии, в параллельных уголовных расследованиях также участвовали их коллеги из Сербии, Чехии, Гонконга, Франции, Словении и Италии. Министерство внутренних дел Хорватии отметило, что уголовному расследованию была оказана значительная поддержка и координация со стороны международных правоохранительных органов, таких как Европол, американского управления по борьбе с наркотиками и Фронтекс (агентство европейского союза по безопасности внешних границ).

Уголовное расследование «Фамилии» началось по инициативе хорватского полицейского управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Целью операции было раскрытие международной сети, занимающейся контрабандой кокаина из Южной Америки в Европу и Азию самолетами и коммерческими судами, а также в отмывании денег. Операция длилась с 2017 года.

В ходе расследования из-за сложившихся трудностей хорватская полиция обратилась с просьбой о сотрудничестве к Сербии и Чехии. Во время операции было арестовано два высокопоставленных члена так называемого Балканского картеля, а также 14 рядовых сообщников организованных преступных группировок.