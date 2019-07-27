Белград, 27 июля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на выступлении в Народной скупщине (сербский парламент) заявил, что в ближайшие дни еще одна страна может отозвать признание Косово. По его словам, это будет 14-е по счету государство, пересмотревшее свое отношение к косовскому сепаратизму. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Ивица Дачич также напомнил, что с момента провозглашения независимости Косово в период с 2008 по 2012 год, 84 страны признали независимость республики. Также, отчитываясь перед парламентом, Дачич обратил особое внимание на то, что с 2014 года, когда он вступил в должность министра иностранных дел, лишь семь стран признало суверенитет Косово, в то время как 13 — отозвало.

«В течение одного дня или двух я надеюсь, что смогу официально сообщить и о четырнадцатой стране, отозвавшей свое признание», — сказал Дачич. Он также заявил об оказании сильного давления на Сербию, с целью прекращения деятельности, направленной на отзыв признания независимости Косово. По его мнению, делается это для продвижения Косово в международные организации.

«При этом, я предупреждаю всех, что наша борьба за отмену признания независимости Косово может вызвать завтра шквал негативной критики», — сказал Дачич. Он добавил, что это необходимо выдержать, так как в противном случае это означало бы, что Сербии остается лишь поприветствовать вступление Косово в Интерпол и наблюдать за этим процессом.