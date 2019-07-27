Тюмень, 27 июля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. В Тюменской области прошли внеплановые проверки пожарной безопасности в загородных местах отдыха школьников в связи с трагедией в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. На территории региона действует 13 палаточных лагерей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Идёт проверка детских палаток

В первую очередь при обследовании обращается внимание на место, где размещён лагерь. Он должен располагаться в радиусе въезда-выезда пожарных подразделений. Главные факторы — состояние территории, расстояние до линий электропередач, наличие первичных средств пожаротушения, источников наружного водоснабжения, пути эвакуации, устойчивая телефонная связь.

«В палатках смотрим, установлены ли дымовые автономные пожарные извещатели, наличие исправных электрических фонарей. Проверяем отсутствие электронагревательных приборов и электросетей в принципе, в том числе для освещения. Отдельно проверяем знание персоналом правил пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара», — сообщил о ходе проверки начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Усольцев.

Комиссия, состоящая из представителей МЧС, сотрудников департаментов правительства Тюменской области и отделов муниципальных образований, грубых нарушений во всех 13 действующих палаточных детских лагерях региона не обнаружила.

Все загородные лагеря, оборудованы автоматическими средствами оповещения о пожаре с выводом на пульт диспетчера пожарно-спасательной части. Это позволит немедленно реагировать при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации. Все лагеря находятся в зоне прикрытия пожарных подразделений.

Напомним, в ночь на 22 июля 2019 года в детском палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Одна девочка погибла на месте, ещё трое детей были госпитализированы и впоследствии скончались.