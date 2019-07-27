Сростки, Алтайский край, 27 июля, 2019, 08:37 — ИА Регнум. В Алтайском крае, жители которого уже третью неделю живут в режиме «чёрного неба» из-за шлейфа сильнейших природных пожаров, бушующих в Красноярском крае и Иркутской области, сегодня, 27 июля, официальные мероприятия, посвящённые памяти Василия Шукшина переместились в Сростки — на родину прославленного актёра, режиссёра и писателя. Но, как сообщает сайт ИД «Алтапресс», по утром, пути следования туда, многое участники торжеств попали в густой туман и смог на Чуйском тракте.

Цитата с сайта altapress.ru Так выглядела утром, 27 июля, затянутая мглой федеральная трасса в Алтайском крае

«Утром видимость была не больше 50 метров. Движение по трассе из Барнаула до Сросток затруднено. Автомобилисты вынуждены сбрасывать скорость и включать противотуманные фары», — отмечается в сообщении алтайских коллег.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в по состоянию на 26 июля в России действовало 256 лесных пожаров-отказников общей площадью 2 300 335 га. Больше всего очагов находилось в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Мгла от них распространилась уже по многим территориям Уральского, Сибирского и Приморского округов.

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