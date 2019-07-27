Москва, 27 июля, 2019, 08:37 — ИА Регнум. В общей сложности 54 авиарейса задержаны или отменены в московских аэропортах. Об этом 27 июля следует из данных онлайн-сервиса «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

По данным онлайн-сервиса на 07:51 мск, самое большое количество изменений в расписании произошло в аэропорту «Домодедово» — здесь задержано 22 авиарейса, 13 отменено. В аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов. В аэропорту «Шереметьево» задержано 13 авиарейсов.

В аэропорту «Жуковский» изменений в расписании авиарейсов не произошло.

Причины задержки либо отмены авиарейсов не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене либо задержке 65 авиарейсов в воздушных гаванях Москвы.