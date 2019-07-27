Исламабад, 27 июля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. 26 июля глава Телекоммуникационной службы Пакистана, исполняющей обязанности интернет-цензора, Амир Азим Баджва заявил, что правительство должно либо увеличить технические возможности его ведомства, либо заблокировать все иностранные социальные сети.

raheel9630 Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выступая перед специальным комитетом Сената Пакистана по жалобам, Амир Азим Баджва заявил, что богохульные материалы в социальных сетях — это серьезная проблема, для решения которой необходимы более современные подходы. По словам цензора, его служба заблокировала более 39 тысяч сайтов, содержащих материалы, оскорбительные для мусульман, однако основная часть такого контента находится в соцсетях. Для более успешной борьбы с богохульством Амир Азим Баджва призвал правительство наделить его ведомство «более совершенными техническими возможностями» для блокировки, или полностью запретить иностранные социальные сети, как это было сделано в Китае и ОАЭ.

По словам цензора, правительство также должно обязать крупнейшие международные соцсети разместить в Пакистане своих официальных представителей. Он также призвал правительство заключить соглашения о правовой поддержке с другими странами, чтобы иметь возможность блокировать оскорбительный для мусульман контент в социальных сетях.