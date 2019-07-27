Исламабад, 27 июля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. 26 июля МИД Китая выразил поддержку предложению Дональда Трампа выступить в качестве медиатора по проблеме Кашмира.

(сс) _paVan_ Кашмир

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай поддерживает «конструктивную роль мирового сообщества, в том числе США» в деле организации индийско-пакистанского диалога. Официальный представитель отметила, что Китай, являясь соседом, как Пакистана, так и Индии, надеется, что эти страны урегулируют все свои споры и «смогут жить в гармонии».

Напомним, что в ходе официального визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в США Дональд Трамп предложил услуги Вашингтона в деле медиации кашмирской проблемы. Индия отказалась рассмотреть такую возможность, настаивая, что Кашмир — это вопрос двусторонних отношений.