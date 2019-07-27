Исламабад, 27 июля, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В столице Пакистана Исламабаде прошло заседание кабинета министров по случаю возвращения премьер-министра Имрана Хана из официального визита в США.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства отметил, что после его визита и встречи с президентом Дональдом Трампом двусторонние отношения должны «значительно улучшиться». По словам Имрана Хана, он сразу дал понять, что его цель — «не получение помощи, а торговля». Таким образом, как отметил премьер, он постарался изменить образ Пакистана в глазах американских коллег. Кроме того, Имран Хан сообщил собравшимся министрам, что в ходе переговоров с Дональдом Трампом он поднял проблему Кашмира, а также пригласил американского президента посетить Пакистан, на что получил согласие. Министры поздравили премьер-министра с успешным завершением визита.

Напомним, что 22 июля премьер-министр Пакистана Имран Хан отправился в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. В ходе переговоров президент США предложил услуги своей страны для медиации проблемы Кашмира.