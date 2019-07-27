Исламабад, 27 июля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Пакистана приветствовало предложение президента США Дональда Трампа выступить в качестве медиатора по проблеме Кашмира.

U.S. Department of State Пакистан и США

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал отметил, что встреча премьер-министра Имрана Хана и президента США Дональда Трампа прошла «успешно и продуктивно». По словам дипломата, на этот раз в речи американского лидера не прозвучало требование «сделать больше», так что Исламабад надеется на развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения.

Также Мухаммад Фейсал прореагировал на отказ Индии от каких-либо попыток медиации и вмешательства в проблему Кашмира. По словам дипломата, он удивлен таким походом Нью-Дели. Он также призвал Индию дать «зрелый ответ для урегулирования спора». Мухаммад Фейсал подчеркнул, что Исламабад надеется на содействие США в решении проблемы на основе резолюций Совета Безопасности ООН.