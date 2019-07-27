Вашингтон, 27 июля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Команда WhatsApp разрабатывает новую систему, которая позволит одновременно запускать мессенджер на нескольких платформах (например, на смартфоне, планшете и настольном компьютере). Об этом сообщает WABetaInfo.

(сс) antonbe Whatsapp

Предположения авторов портала основаны на анализе бета-версии мессенджера 2.19.80.16 для устройств под управление операционной системы iOS. Ожидается, что в последующих версиях WhatsApp будет реализована система, которая позволит использовать одну учётную запись для запуска мессенджера на большом количестве устройств.

Портал подчёркивает, что эта информация является только предположением. При этом отмечается, что авторам портала удалось предугадать появление некоторых других функций в WhatsApp, включая разработку версии для планшетных компьютеров и устройств под управление KaiOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля компания Check Point, специализирующаяся на защите от киберугроз, рассказала об активности вируса Agent Smith, поразившего около 25 млн устройств. Эта вредоносная программа добавляет дополнительную рекламу в другие приложения, включая WhatsApp, Opera Mini и Flipkart.