Лас-Вегас, США, 27 июля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Мексиканский боец смешанного стиля (ММА) в полулегкой весовой категории Яир Родригес встретится с американцем Джереми Стивенсом в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 159 в Мехико, сообщает 27 июля инсайдер ESPN Ариэль Хельвани в своем Twitter.

Mmafighting.com Яир Родригес

Также, по данным источника, поединок между Родригесом и Стивенсом станет главным событием турнира, который состоится 21 сентября.

Отметим, 26-летний Яир Родригес имеет в активе 11 побед и 2 поражения и в последнем бою одержал верх над корейцем Чан Сан Юнгом. На счету 33-летнего Джереми Стивенса 28 побед при 16 поражениях, в последнем бою он уступил российскому бойцу Забиту Магомедшарипову единогласным решением судей.