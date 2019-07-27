Москва, 27 июля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Российский теннисист, восьмая ракетка мира Карен Хачанов проверялся на допинг в 2018 году чаще других теннисистов. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Организация опубликовала отчёт с данными о допинг-тестировании. В документе указано, что Хачанова тестировали 32 раза, из них 13 — во время турниров, ещё 19 — между соревнованиями.

Также в число наиболее часто проверяемых теннисистов попали австриец Доминик Тим и представительница Германии Юлия Гёргес. Они прошли по 30 тестирований.

Среди российских теннисистов больше всего проверяли Даниила Медведева (26 раз), Дарью Касаткину (25 раз) и Марию Шарапову (19 раз).

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