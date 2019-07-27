В Иркутской области наблюдается новый приток воды из-за дождей
Иркутская область, 27 июля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Как и предупреждали синоптики, ливневые дожди, выпавшие за последние дни на территории западных, южных районов Иркутской области повлияли на осложнение паводковой ситуации в регионе. Подъём уровня воды до критического в реке Белая отмечается в районе населенного пункта Инга (Черемховский район), сообщает сегодня, 27 июля, региональное ГУ МЧС РФ.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Реки вышли из берегов после продолжительных ливней и подтопили более 100 населённых пунктов. Неутешительный прогноз погоды был озвучен накануне: 27−28 июля в регионе ожидается резкое повышение уровня воды на 100−200 сантиметров на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим.
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