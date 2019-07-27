Москва, 27 июля, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Зарплата полузащитника дортмундской команды «Боруссия» Андре Шюррле в московском клубе «Спартак», планирующем взять футболиста в аренду, может составить 3 млн евро за сезон, сообщает 27 июля «Чемпионат».

(сс) Michael Kranewitter Андре Шюррле

Также известно, что сумма необязательного выкупа за футболиста по окончании сезона составляет 8 млн евро.

Кроме этого, ранее сообщалось, что футболистом интересуется ещё один московский футбольный клуб — «Локомотив».

Отметим, в минувшем сезоне Андре Шюррле выступал на правах аренды от «Боруссии» за команду «Фулхэм» и сыграл за нее в 25 матчах, в которых отметился 6 голевыми пасами. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года.