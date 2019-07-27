Симферополь, 27 июля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Власти Крыма готовы восстановить железнодорожное сообщение с Украиной, которое было бы выгодно прежде всего Киеву, так как позволит украинским гражданам комфортно добираться до курортов на полуострове. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

A.Savin, WikiCommons Здание железнодорожного вокзала в Симферополе

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда. При этом в петиции указывалось, что сделать это нужно раньше, чем будет запущено движение железнодорожных поездов по Крымскому мосту.

Автором петиции выступил некий Ростислав Кохно, который ранее жил в Крыму, но покинул его после возвращения полуострова в состав России. Кохно обратил внимание президента Украины, что сейчас ездить на полуостров дорого и долго, но, несмотря на это, многие украинские граждане всё равно пытаются отдохнуть в Крыму.

По словам Фикса, в Крыму считают, что данная инициатива является положительной и её надо приветствовать, так как налаживание отношений — это нормальное явление.

По сути эта петиция может означать, что психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса, считает вице-спикер.

Восстановление железнодорожного сообщения несёт выгоду прежде всего самой Украине, так как её граждане всё равно стремятся отдохнуть в Крыму, но сделать им это крайне сложно, так как украинские власти устраивают препятствия при пересечении границы.

Однако Фикс сомневается в том, что Киеву, если у него будет такое желание, удастся запустить поезда ранее, чем они пойдут по Крымскому мосту. Он пояснил, что помимо принятия политического решения о восстановлении железнодорожного сообщения, необходимо также восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области, которая была разобрана. Сделать это в условиях нищего украинского бюджета будет не просто.