Манила, 27 июля, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».

Трещина в стене

Первое землетрясение магнитудой 5,4 произошло 27 июля в муниципалитете Итбаят (провинция Батанес). Очаг активности залегал в девяти километрах под землей.

Второе землетрясение магнитудой 5,9 началось через три часа. Очаг этого землетрясение залегал на глубине десять километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,0 произошло 26 июля на Тайване.